مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: ندعو روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا، روسيا، إلى إلغاء قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع في دونباس.

وقال سيرجي كيسليتسا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء: "نطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك وندعو لضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وندين نشر قوات روسية إضافية في أراضي أوكرانيا".

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.