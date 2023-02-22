القبض على سيدة بتهمة إلقاء جثة رضيعها في القمامة بالقطامية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة بتهمة إلقاء جثة طفلها الرضيع داخل صندوق قمامة بالقطامية.

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة طفل داخل صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل قطعة قماش داخل صندوق القمامة؛ فتم التحفظ عليها ونقلها إلى المشرحة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، وتحديد المتهمة وإلقاء القبض عليها.