كييف: روسيا تعزز قواتها في العديد من المواقع على الخطوط الأمامية

قبل وقت قصير من حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، يوم الجمعة، قالت كييف إن الجيش الروسي يعزز مواقعه على الخطوط الأمامية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن هذا يشير إلى أن هناك هجمات جديدة وشيكة.

وقال بيان الهيئة، الصادر مساء اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية ركزت جهود التعزيز الرئيسية "على العمليات الهجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشختارسك".

وأوضح البيان أن القتال العنيف مستمر حول باخموت بشكل خاص، مضيفا أنه بمساعدة الاستطلاع الجوي، يحاول الجيش الروسي تنسيق هجمات المدفعية بشكل أكثر دقة.

وأشارت هيئة الأركان العامة إلى صد الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا وشاختارسك.