محافظ أسوان يشهد ختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بمسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية، وذلك بحضور ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، وأحمد الشافعى رئيس المهرجان، وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والذى انطلق فى 16 فبراير الجارى شهد مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية، من بينها 10 فرق أجنبية، وهى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

وأوضح أنه تم الإستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس، والظهور بشكل مشرف وراقى أمام المشاركين من الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين.