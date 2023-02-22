قال سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، إنه لن يستطيع تأكيد إمكانية مشاركة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو منذ البداية خلال المواجهة أمام بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ونجح لوكاكو في إنهاء عقمه التهديفي وأحرز هدفا من ضربة جزاء في شباك أودينيزي يوم السبت الماضي، ليكون هو الأول له في الدوري الإيطالي منذ أغسطس الماضي ، والثالث له بقميص إنتر منذ عودته للفريق في بداية الموسم.

وكان لوكاكو أخفق في تسجيل أي أهداف مع منتخب بلجيكا في مونديال قطر 2022.

وأكد إنزاجي أن التسجيل في شباك أودينيزي ، لا يضمن للوكاكو المشاركة في التشكيل الأساسي أمام بورتو، وذلك في ظل تألق المهاجم البوسني إدين دزيكو الذي سجل 11 هدفا على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم.

ولدى سؤاله بشأن لوكاكو ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش ، قال إنزاجي في تصريحات تليفزيونية: "لوكاكو يعمل منذ وقت طويل ويتطور، إنه يقوم بمجهود رائع".

وأضاف "بالنسبة للاعبين، سنحاول إتخاذ أفضل قرارات في مصلحة إنتر ".

وأشار "هؤلاء الذين لن يبدأوا سيبقون مفيدين خلال المباراة، في مباريات مثل هذه ، فإن الدقائق الأخيرة يمكن أن تشهد أحداثا حاسمة واستغلال المساحات المتاحة".