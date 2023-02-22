ندوات توعية سياحية عن محافظة الفيوم لطلاب المدارس

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم عدد من الندوات بشأن التوعية السياحية لدى طلاب المدارس.

وقال رحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إنه تم خلال الندوة شرح تفصيلي بالصور عن تلك المعالم السياحية بالمحافظة، وتوضيح السلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها عند التعامل مع السائحين، وكذلك أثناء زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وأضافت أن الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم تقوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بتنفيذ برنامج سنوي للتوعية السياحية المدرسية خلال العام الدراسي، وتم تنفيذ عدد من الندوات على مستوى المحافظة، ومنها مدرسة بنات طامية الابتدائية، مدرسة صلاح سالم الابتدائية بإطسا، مدرسة الشهيد عيد عطيه، ومدرسة محي الدين أبو العز بطامية.

وقدمت وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم الشكر لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل لنشر الوعي الأثري والسياحي لدى طلاب المدارس للتعرف على أبرز وأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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