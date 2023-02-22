خالد النبوي يكثف تصوير المشاهد الخارجية من رسالة الإمام

كثف الفنان خالد النبوي وفريق عمل مسلسل "رسالة الإمام" من تصوير المشاهد الخارجية، حيث دخلوا في سباق مع الزمن؛ للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان المبارك "موعد عرضه".

وشدد المخرج ليث حجو على فريق مسلسله بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتصوير خاصة المشاهد الخارجية التي تتطلب جهدًا كبيرًا والتنقل بين أماكن ومدن مختلفة لرسم صورة أقرب للحقبة التاريخية التي يتناولها المسلسل.

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي مؤسس علم أصول الفقه، ويلقي الضوء على الفترة التي قضاها بمصر، حيث درس على يديه العديد من العلماء عبر الخطب والدروس التي ألقاها بمسجد عمرو بن العاص.

وكان الاسم المقترح للمسلسل في البداية (الإمام الشافعي) قبل الاستقرار على اسم "رسالة الإمام"، وهو سيناريو وحوار ورشة كتابة بإشراف المؤلف محمد هشام عبية، ويشارك في البطولة أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز وجيهان خليل.