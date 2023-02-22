الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مسيرات سلمية شرق قطاع غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من مواطنين يتظاهرون قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية النار ووابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج ومحافظة خان يونس وسط وجنوب القطاع، احتجاجا على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم في محافظة نابلس، وأدت إلى استشهاد عشرة وإصابة أكثر من 100 بعضهم بحالة الخطر.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى الأماكن المستهدفة وسط ورود أنباء أولية عن إصابات في صفوف المواطنين.