ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل لا تزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قال ممثل إيران اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية في غزة، مشيرا إلى الوضع الكارثي في القطاع.

وأضاف ممثل إيران أن "2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتأتي كلمة ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.