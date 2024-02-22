محافظ جنوب سيناء يبحث آليات إقامة معرض للأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية بمؤتمر السياحة الصحية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، والمقرر انعقاده يومي 2 و3 مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول الاجتماع تفاصيل الاستعدادات للمؤتمر، إضافة إلى استعدادات إقامة معرض للأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين على هامش المؤتمر.

ويقام المؤتمر برئاسة مشتركة بين اللواء خالد فودة، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والعلاجية.

شهد الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدكتور سميح عامر، والدكتور أشرف بدوي، من الشركة المنظمة للمؤتمر، والقيادات وممثلي أبرز الوزارات والهيئات ذات الصلة.