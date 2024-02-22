أغنية إسرائيلية معدة لمسابقة الأغنية الأووربية يوروفيجن تثير الجدل

أثارت الأغنية التي تحمل عنوان "مطر أكتوبر" والتي سيمثل بها المغني إيدن جولان إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لهذا العام في السويد، بالفعل جدلا داخل الرأي العام في إسرائيل حول احتمال استبعاد الأغنية، وفقا لما ذكرته صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وبحسب تقارير إعلامية، تشير الأغنية إلى طوفان الأقصى.

لكن الأغنية لم يتم بعد تقديمها رسميا. وبحسب التقارير، تصر هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" على عدم تغيير كلمات الأغنية، حتى لو أدى ذلك إلى عدم مشاركتها في المسابقة.

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية، الذي ينظم مسابقة الأغنية السنوية، إنه "يجري حاليا عملية تدقيق في كلمات الأغنية، وهي عملية سرية بين اتحاد الإذاعات الأوروبية وهيئات البث حتى يتم اتخاذ قرار نهائي. وأمام جميع هيئات البث مهلة حتى 11 مارس لتقديم مداخلاتها رسميا."

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية: "إذا تم اعتبار الأغنية غير مقبولة لأي سبب من الأسباب، فسيتم منح هيئات البث الفرصة لتقديم أغنية جديدة أو كلمات جديدة، وفقا لقواعد المسابقة".

وكان المنظمون قد عارضوا في وقت سابق استبعاد إسرائيل، الذي دعا إليه فنانون سويديون، على سبيل المثال، بسبب الحرب في غزة. ويرى المنظمون أن الحدث يجب أن يظل بعيدا عن السياسة.

ومن المقرر أن تقام مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في مدينة مالمو السويدية يوم 11 مايو المقبل.