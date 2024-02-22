إنزال مساعدات طبية جوا لمستشفى ميداني أردني في غزة

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نفذ سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، إنزالا لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة /77 للمرة الثانية عشرة.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي" إن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي"استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة.