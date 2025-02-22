سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، بخصوص بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «ما في حياد في هذا النقل التلفيزيوني. أنت المفروض تغطي تمامًا كمشجع للدرجة الثالثة من جمهور الأهلي».

وأضاف: «لازم تغطي حتى الجمهور العربي هناك هنشتري بعض التذاكر لمباريات الأهلي والهلال ويكون عليها سحوبات من الجماهير هناك».

وأكمل: «أيضًا هيطلع ناس من السعودية ومصر يفوزوا بمسابقات ويروحوا يحضروا المباريات، وتفاوضنا أيضًا على المعسكرات والمؤتمرات والمقابلات».