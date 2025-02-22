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تتجة أنـظـار عـشـاق كــرة الـقـدم المـصـريـة فى السابعة مساء اليوم نحو ملعب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في القمة رقم ١٢٩ للدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويدخل النادى الأهلي مباراة القمة، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الـدوري، برصيد ٣٢ نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بيراميدز صاحب الـ ٣٣ نقطة.

وخــاض المــارد الأحـمـر ١٤ مـبـاراة فـى الــدوري المصرى حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في ٩ مباريات وحضر التعادل فى ٥ لقاءات ولم يتلق الهزيمة فى بطولة الدوري حتى الآن.

ونجــح لاعـبـو الـفـريـق فــى تسجيل ٢٦ هدفا بالدوري حتى الآن، فيما تلقت شباكهم ٨ أهداف فقط بالدورى المصري.

ويعد إمام عاشور هو هداف النادي الأهلي حتى الآن، برصيد ٩ أهــداف، كما أنـه يحتل صـدارة هدافي الدوري المصري.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ومواصلة صـراع الصدارة مع بيراميدز أمـلا في تعثره خلال المباريات المتبقية، قبل الذهاب لمرحلة التتويج والمنافسة على اللقب، فيما يعني خسارة

الأهلي أو تعادله ابتعاده عن بيراميدز المتصدر.

ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد الذى لم يعرف طعم الخسارة في الـدوري حتى الآن، بخلاف أنه صاحب الهجوم الأقوى بتسجيل ٢٦ هدفا بقيادة مدربه مارسيل كولر.

ويعيش الأهـلـي حـالـة مـن الاسـتـقـرار الإداري والمعنويات المرتفعة فى ظل احتفالية تدشين استاد النادي الجديد، بجانب أن الفريق دعـم صفوفه بأربع صفقات في الانتقالات الشتوية بضم المغربي أشـرف بن شرقي والسلوفيني نيتس جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا.

وتـبـدو الصفوف الأهـلاويـة شبه مكتملة عدا غــيــاب الـثـنـائـي طــاهــر مـحـمـد طــاهــر ومحمد مجدي «أفشة» للإصابة بجانب بعض اللاعبين الذين يعانون إصابات طويلة مثل ياسر إبراهيم ويحيى عطية االله وكـريم فــؤاد.

وعلى النقيض، يعيش الزمالك أزمات بالجملة بعد ولاية قصيرة للسويسري كريستيان جروس، ثم رحيله والاستعانة بـالمـدرب البرتغالي جـوزيـه بيسيرو الــذى افتتح مشواره بالتعادل مع بتروجت.

ويفتقد الزمالك لجهود العديد من لاعبيه على رأسهم الوافد الجديد محمود جهاد والقائد محمود عبد الـرازق «شيكابالا» وأحمد فتوح بخلاف أن الفريق خسر ٣ مرات فى الدوري هذا الموسم.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة القمة، هو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد ٢٧ نقطة جمعهم من ١٤ مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

خــلال ١٤ مـبـاراة خاضها الـزمـالـك بـالـدوري حتى الآن، نجد أنه تمكن من تحقيق الفوز فى ٨ مباريات، تلقى الهزيمة فى ثلاث مباريات وحضر التعادل فى مثلها.

وتمكن لاعبو نادي الزمالك من تسجيل ٢٥ هدفا حتى الآن فى مسابقة الـدوري المصري، فيما استقبلت شباكهم ١٤ هدفا.

ويحتل ناصر منسي صــدارة هـدافـي الفارس الأبـيـض فـى بطولة الــدوري المـصـري حتى الآن، برصيد ٧ أهداف وبفارق هدفين عن متصدر قائمة الهدافين إمام عاشور لاعب الأهلي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة بين الأهلي والـزمـالـك تـواجـد عـدد مـن اللاعبين الجــدد في صفوف الفريقين، الذين سيخوضون أول ديربي لهم بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

في صفوف الأهلي، يشارك السلوفينى نيتس جراديشار، مصطفى العش، وأحمد رضا لأول مرة ضد الزمالك.

بينما يظهر مع الزمالك الثلاثي أحـمـد حــســام، المـغـربـي صــلاح الــديــن مـصـدق، والتونسي أحمد الجفالي، وذلـك بعدما أصبحت فرص لحاق محمود جهاد بالمباراة منخفضة بسبب إصابته فى العضلة الخلفية.

ولا تعد تلك هي أول قمة تجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك فى شهر فبراير، بل سبق والتقى الفريقان فى عدة مناسبات سابقة بشهر فبراير.

وتواجه الأهلي والزمالك في ١٢ مناسبة سابقة خلال شهر فبراير، بواقع ١٠ لقاءات في بطولة الدوري ولقاءين فى السوبر المصري.

ونجح الأهلي فى الفوز بـ ٤ مباريات من ضمنها نتيجة اعتبارية بعد انسحاب الزمالك، بينما فاز الزمالك في ٣ مباريات خلال شهر فبراير.

وحسم التعادل نتيجة ٥ مباريات بين الفريقين، منها مباراتان فى السوبر عام ٢٠١٧ فاز الأبيض خلالهما عن طريق ضربات الجــزاء الترجيحية بنتيجة ١-٣ و٤ـ٣ بعد انـتـهـاء الـوقت الأصلي للمباراتين بالتعادل السلبي.