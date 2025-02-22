بلدية خان يونس تناشد المؤسسات المانحة توفير آليات رفع الركام والبدء الفعلي بمرحلة إعادة الإعمار

ناشدت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، المؤسسات المانحة والمجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل؛ لإدخال آليات التسليك لصيانة شبكات الصرف الصحي المُدمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية، وكذلك الآليات الثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع.

وأكدت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس، خلال بيان مكتوب صدر عن البلدية اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منظومة العمل الخدماتي لدى البلدية، حيث دمر 24 آلية تخدم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، وجرف 100 ألف متر طولي من الخطوط الناقلة والشبكات الرئيسية للصرف الصحي.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي فاقم المعاناة اليومية للسكان؛ نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع الناجمة عن استهدافه المُتكرر للمناطق السكنية ومنظومة الخدمات؛ حيث ساهم ذلك بشكل كبير في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة بين المواطنين.

وأشارت إلى أن محاولات بلدية خان يونس لرفع الضرر عن المواطنين وتجنيبهم المخاطر الصحية بكل السبل والإمكانات «تبقى عاجزة»؛ نتيجة تدمير الآليات الخاصة بتسليك خطوط ومناهل الصرف الصحي، وكل آليات البلدية المختلفة، وما تبقى من آليات تهالك نتيجة عدم توفر قطع الغيار للصيانة وكذلك انتهاء عمرها الافتراضي.

وناشدت بلدية خان يونس الجهات المانحة التدخل الفوري والعاجل لتوفير الآليات والجرافات الحديثة؛ للمساعدة في رفع الركام والبدء الفعلي بمرحلة إعمار قطاع غزة.