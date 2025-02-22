قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر تحتاج إلى 200 ألف غرفة سياحية جديدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المواجهة» عبر شاشة «ON»، إلى أن المتاح حاليا من الغرف السياحية يبلغ 180 ألف غرفة، موضحا أن إصدار رخصة لإنشاء غرفة سياحية يتطلب حاليا ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتابع: «المستثمر يذهب بنفسه ليحصل على جميع الموافقات المطلوبة، حتى لو قيل إن هناك شباكا واحدا، فهو ليس شباكا واحدا لكن هو بريد لأن هذا الشباك مجرد وسيط يأخذ الأوراق ويرسلها للجهات المعنية، ثم ينتظر الرد، وهذه العملية أطول من أن يذهب المستثمر بنفسه إلى الجهة، الأفضل أن يتوجه المستثمر مباشرة».

ودعا إلى العودة إلى النظام السابق، والذي كان يقضي بتجميع جميع الموافقات مرة واحدة من خلال جهة ولاية واحدة، وهي هيئة التنمية السياحية، بحيث يمكن للمستثمر البدء في التنفيذ في اليوم التالي مباشرة.