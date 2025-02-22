كوميسانا يُقصي زفيريف من ربع نهائي ريو

ودع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني على العالم، بطولة ريو المفتوحة للتنس عقب خسارته أمام الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا (6-4)، و(3-6)، و(4-6) في دور الثمانية من البطولة.

وأصبح كوميسانا، المصنف 86 على العالم، أقل لاعب في التصنيف العالمي يفوز على لاعب من المصنفين الثلاثة الأوائل، منذ أن فاز الإيطالي لوكا ناردي، المصنف 123 على العالم، على نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول وقتها، في بطولة إنديان ويلز العام الماضي.

ويلتقي كوميسانا في الدور قبل النهائي مع الفرنسي ألكسندر مولر، الذي تغلب على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (7-5)، و(6-1) في دور الثمانية.