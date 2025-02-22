 أول قرار من بيسيرو بعد التعادل أمام الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول قرار من بيسيرو بعد التعادل أمام الأهلي

كريم صلاح
نشر في: السبت 22 فبراير 2025 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2025 - 10:12 م

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد عقب الانتهاء من مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الثانية ظهر غداً الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمباراة زد المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة  التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة


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