روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة إلى زيارة مخيم الركبان السوري

قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف إن روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة، والأردن، والأمم المتحدة إلى القيام بزيارة مشتركة لمخيم الركبان السوري؛ من أجل تقييم الوضع هناك.

وأضاف ميزينتسيف، خلال اجتماع لمركزي التنسيق الروسي والسوري لعودة اللاجئين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، إن روسيا وسوريا سيجريان اجتماعا لوضع التدابير الهادفة إلى تفكيك المخيم، فيما تم دعوة الممثلين من الولايات المتحدة، والأردن، والأمم المتحدة إلى المشاركة.

وأوضح أن فريق عمل مكون من ممثلين من سوريا، وروسيا، والولايات المتحدة، والأردن، والأمم المتحدة قد يزورا المخيم في هذا السياق، مشيرا إلى أنه كان من المستحيل الوصول إلى المخيم عبر قاعدة التنف العسكرية الأمريكية