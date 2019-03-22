كازاخستان:اعتقالات لمعارضين يحتجون على تغيير اسم العاصمة

اعتقلت الشرطة في كازاخستان اليوم (الجمعة) عشرات الأشخاص في كل من "أستانا" و"آلما-أتا" خلال مظاهرات غير مصرح بها للمعارضة ، احتجاجا على تغيير اسم العاصمة الكازاخستانية والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المتظاهرين اختاروا المنطقة القريبة من المجمع التجاري "شاباجات" كمكان للتجمع في أستانا، وأن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين، الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية واحتجوا أيضًا على إعادة تسمية العاصمة من أستانا إلى " نور سلطان" تخليدا لاسم أول رئيس للبلاد نور سلطان نزاربايف.

وأضاف "سبوتنيك" أن المتظاهرين في مدينة آلما ــ أتا (العاصمة القديمة) أعلنوا عدم موافقتهم على تغيير اسم العاصمة، والتي تتم ، حسب رأيهم، دون مراعاة رأي مواطني البلد.