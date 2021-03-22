فرقة مسرح القاهرة للعرائس يقدم عرض «محطة مصر»

شهد محافظ قنا أشرف الدوادي العرض المسرحي "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة قنا من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى وحازم عمر نائب محافظ قنا والعميد أحمد محمد المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا وعدد من القيادات الشعبية و التنفيذية ، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة، و حضور جماهيري كبير من الجمهور وسط تنفيذ حزمة من الأجراءات الاحترازية والوقائية التي اقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من انتشار فيروس كرونا.

وقال محافظ قنا إن العرض المسرحي "محطة مصر" يأتى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال ويهدف الى توعية الاطفال بكيفية مواجهة التطرف والإرهاب فى قالب فنى شعبى وغنائى بسيط مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه العروض الفنية والمسرحية فى تشكيل وعى وثقافة النشئ بما يسهم فى مواجهة العادات والأفكار الخاطئة مؤكدا على ان فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة و وضع تصور إبداعي لتجاوزها معربا عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة قنا ، كما أبدى إعجابه الكبير بالعرض المسرحى ومستواه المتميز، وقد وجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة الهامة ، كما وجه الشكر والتقدير للبيت الفني للمسرح ولفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة قنا .

وأوضح محمود عبد الوهاب مدير عام فرع قنا الثقافى ان العرض المسرحى "محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة واضاف بان قصر ثقافة قنا نظم الإسبوع الماضى اثنين من العروض المسرحية قدمتها فرقة " ولاد البلد " بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال التى اطلقتها وزارة الثقافة فى فبراير الماضى وتستمر حتى يونيو المقبل .