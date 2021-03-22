أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين صينييين بسبب انتهاكات حقوق الإيجور

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على مسئولين صينيين اثنين؛ لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيجور المسلمين، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة أعلنوا عقوبات مماثلة في خطوة منسقة.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريا جاكي، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "السلطات الصينية ستظل تواجه العواقب ما دامت الفظائع ترتكب في شينجيانج.. وزارة الخزانة ملتزمة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد الأويجور والأقليات العرقية الأخرى.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المسئولين الصينيين اللذين فرضت عليهما العقوبات هما وانج جون تشنج أمين لجنة الإنتاج والبناء في شينجيانج، وتشن مينجو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانج.