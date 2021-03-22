 صحة الإسكندرية: الكشف على 1391 مريضا بالمجان في العجمي - بوابة الشروق
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صحة الإسكندرية: الكشف على 1391 مريضا بالمجان في العجمي

أرشيفية
أرشيفية
هدى الساعاتي:
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 2:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 2:47 ص

انتهت مساء اليوم الأحد، أعمال القافلة العلاجية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بمنطقة العجمي بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة التي بدأت أعمالها أمس السبت، واستمرت لمدة يومين، ضمت 7 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة وطب الفم والأسنان ، وشارك فيها 38 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح السقعان أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1391 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 23 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 779 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

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