الجيش الروسي يسلم 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميليتوبول الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي سلم أكثر من 20 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجي الأوكرانيا.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "أن دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية يبلغ حجمها الإجمالي حوالي 20 طنا سلمها الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية عبر نقطة تفتيش حدودية في شبه جزيرة القرم"، مشيرة إلى أن القوات الروسية عملت على ضمان أمن القافلة الإنسانية.

وأضافت أن الجيش الروسي زود سكان المدينة بمواد أساسية تشمل أغذية الأطفال والحبوب والمعلبات والخضروات.

وكان الجيش الروسي قد سلم، يوم الأحد، أكثر من 75 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة خيرسون والمستوطنات المجاورة لها.