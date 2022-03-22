رئيس أوكرانيا: الوضع الإنساني صعب والقوات الروسية تغلق الممرات الآمنة

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إنه تحدث اليوم الثلاثاء، مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لافتًا إلى أن المكالمة الهاتفية تناولت الوضع الإنساني الصعب في أوكرانيا، وإغلاق القوات الروسية للممرات الإنسانية الآمنة.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن دور الوساطة الذي يلعبه بابا الفاتيكان، في إنهاء المعاناة الإنسانية بأوكرانيا موضع تقدير، متوجهًا بالشكر إلى البابا فرانسيس على الدعاء لأوكرانيا ودعوته لإحلال السلام.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن عرقلة إجلاء المدنيين عبر الممرات الآمنة، واتهمت روسيا، أمس الاثنين، أوكرانيا بعدم التعاون في إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسيف، إن «الجانب الأوكراني لم يوافق على أي ممر أمس الاثنين لإجلاء الأشخاص إلى روسيا»، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني يحتجز ملايين المدنيين كدروع بشرية.

واتهمت كييف موسكو أكثر من مرة بنقل أوكرانيين إلى روسيا على عكس رغبتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن «القوميين» الأوكرانيين يخططون لإعداد ساحات لإطلاق النار في مستشفيات في مدينتي أوديسا وتشيرنيهيف، دون وجود دليل على ذلك.

ويأتي الاتهام بعدما تعرضت روسيا لإدانة دولية بهجوم شنته على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة قبل نحو أسبوعين.