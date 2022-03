رئيس أوكرانيا: الوضع الإنساني صعب والقوات الروسية تغلق الممرات الآمنة

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إنه تحدث اليوم الثلاثاء، مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لافتًا إلى أن المكالمة الهاتفية تناولت الوضع الإنساني الصعب في أوكرانيا، وإغلاق القوات الروسية للممرات الإنسانية الآمنة.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن دور الوساطة الذي يلعبه بابا الفاتيكان، في إنهاء المعاناة الإنسانية بأوكرانيا موضع تقدير، متوجهًا بالشكر إلى البابا فرانسيس على الدعاء لأوكرانيا ودعوته لإحلال السلام.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd