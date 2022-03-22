كرم جبر: الدولة تعاملت مع التداعيات الاقتصادية العالمية عن طريق المواجهة الشاملة

أكد الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الدولة المصرية تعاملت مع التداعيات الاقتصادية العالمية عن طريق المواجهة الشاملة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن تخصيص الحكومة لـ 130 مليار جنيه للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية كان مهما للغاية.

وقال جبر ـ في مقابلة خاصة مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل - "لدينا دولة قوية اتخذت إجراءات قبل الأزمة فى توفير السلع بالمجمعات والمنافذ وبأعداد كبيرة، مطالبا بعدم التزاحم على شراء السلع، حيث أن الدولة تقوم بتوفيرها حتى نهاية العام".

وأضاف أن بعض التجار قاموا بزيادة أسعار السيارات بالرغم من وجود مخزون لديهم، معتبرا أن الأسعار الفلكية من التجار مال حرام وكيف يقبلون التجار هذا المال، ونحن نواجه أزمة كبيرة والعالم كله يعانى منها، مطالبا بتعاون الشعب مع الحكومة ضد جشع التجار عن طريق إبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الدولة المصرية تحملت جميع الأزمات لأنها واقفة على أرضية صلبة، لافتا إلى أن قرار البنك المركزى برفع نسبة الفائدة حتى يتم سحب السيولة فى الشارع ومساعدة أصحاب الشهادات الإدخارية فى الإنفاق على أسرهم، مطالبا في نفس الوقت اصطفاف المواطنين مع الدولة حتى العبور من الأزمة العالمية التى تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بترشيد استهلاك الطعام ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك والذى سيساعد كثيرا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك بعض السماسرة يشترون السلع بأسعار مخفضة ويقومون ببيعها فى السوق السوداء ولابد من الضرب بيد من حديد من قبل الدولة ضد هؤلاء التجار.

وأكمل الكاتب الصحفي كرم جبر أن الدولة المصرية ليس لها يد فى الأزمات التى تواجه العالم أجمع منها جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا، ويجب اصطفاف الشعب مع الدولة لتخطى تلك الأزمة.

وعن ضوابط الدراما فى رمضان المبارك، قال كرم جبر إن الدراما في رمضان لها ضوابط ومعايير، متمنيا أن يتم الالتزام بتلك الضوابط، وألا يكون هناك ابتزال أو إساءة، مشددا على ضرورة الرجوع لأهل الخبرة عند إعداد المسلسلات، خاصة في المسلسلات التاريخية لاحترام قيمة العمل الفني، إضافة إلى أنه يجب أن يتم البعد عن أعمال العنف المبالغ فيها وغير المبررة لأنها تؤثر في سلوكيات جيل الشباب.

وأوضح أنه يجب أن توضع المرأة والطفل في صورة إيجابية، مؤكدا أن هناك ضوابط هامة لظهور الطفل في دراما رمضان، كما أن الإعلانات لها دور في زيادة دخل القنوات في رمضان، مطالبا في نفس الوقت وسائل الإعلام عدم استخدام التسول فى الإعلانات.

وحول برنامج الدوم، قال كرم جبر إنه طالب منذ فترة ببرنامج يهتم بالمواهب، ومصر بها عشرات ومئات الآلاف من المواهب ويجب البحث عنهم وإعطاؤهم الفرصة وإظهارهم، معتبرا أن البرنامج نقطة مهمة لإعادة اكتشاف المواهب بأياد وبإنتاج مصرى خالص لرعاة المواهب الشابة، كما أن البرنامج به إبداع مصرى أصيل ولابد من تصدير تلك المواهب الجيدة للعالم.