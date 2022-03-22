محافظ المنوفية يتفقد التشطيبات النهائية لمشروعات مبادرة حياة كريمة

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة أشمون لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي شما والإنجب؛ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان نهو الأعمال فى التوقيتات المقررة.

وبدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بمدخل قرية الإنجب وتفقد مبنى الإسعاف الجديد الذي تم إنشائه وفق نموذج موحد ويتكون من دور أرضي وغرف إدارية، موجها رئيس مدينة أشمون بإدراج الكوبري المقابل لمبنى الإسعاف ضمن خطة التطوير.

وحرص على الاستماع لطلبات عدد من المواطنين، ووجه ببحث حالة مواطن من ذوي الهمم وتوفير فرصة عمل مناسبة له بالقطاع الخاص.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل قرية شما موجها مدير عام هيئة الأبنية التعليمية برفع كفاءة كوبري بمدخل القرية والبوابة الخاصة به وذلك ضمن أعمال التطوير، وأعمال التطوير بالجزيرة الوسطى المقامة على الترعة المغطاة على مساحة 1200 متر، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وجاري فرش الطبقة الرملية تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال الكهربائية، ومن المقرر إنشاء جزيرة زراعة وأحواض زهور وبرجولات ومقاعد للمواطنين ضمن أعمال التطوير.

كما تفقد محافظ المنوفية مجمع خدمات المواطنين بقرية شما ، مشيرا إلي انه بدءاً من الأسبوع القادم سيتم السير في إجراءات التسليم الإبتدائي بمجمعات الخدمات التى تم الإنتهاء منها واستلام باقي مجمعات الخدمات بعد تلافى الملاحظات، لافتاً إلى إنشاء 20 مجمع خدمى بمركزي أشمون والشهداء موزعين ما بين 14 مجمع بأشمون و6 بالشهداء.

وتابع المحافظ المركز التكنولوجي بمجمع خدمات شما وذلك عقب الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيداً لدخوله الخدمة، ووجه بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بنقل غرفة مولد كهرباء مجاور للمجمع إلى موقع آخر، مشيرا إلى إزالة مبنى المطافي القديم بمنطقة المجمع لإنشاء مبنى جديد بدلاً منه ضمن أعمال المبادرة.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال بالمدرسة وتسليمها للمديرية ودخولها الخدمة التعليمية بدءاً من الفصل الدراسى الحالى، موضحة بأن أعمال التطوير بالمدرسة شملت إنشاء جناح جديد عبارة عن أرضى و4 أدوار بالإضافة إلى صيانة جناح بالمدرسة.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لسوق شما النموذجي بنسبة تنفيذ 85% والمكون من 42 باكية، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى انتهاء من أعمال التطوير خلال شهر، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور لتشغيل السوق وإعداد لجنة للتسعير وبأسعار مناسبة على أن يتم تخصيص 5 باكيات لذوى الهمم، وخلال تفقده للسوق أجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً بمدير مديرية الطرق كلفة خلالها بإدراج المنطقة المحيطة بالسوق والطريق المؤدى إليه بدءاً من كوبرى النعناعية ضمن خطة الرصف.

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال الموقف النموذجى بشما، حيث تم الإنتهاء من وضع الطبقة الخرسانية وتركيب الأعمدة الحديدية تمهيدا لتركيب الصاج المعدني، ووجه رئيس المدينة بعرض موقف تفصيلي عن الطريق المقابل للموقف من خطة الرصف، كما تفقد المجمع الزراعي بشما تمهيداً لبدء تشغيله وكذا تابع المحافظ إنشاء مركز تنمية الأسرة بشما على مساحة 1200 متر عبارة عن أرضى ودورين، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني.