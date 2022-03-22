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لاعب إيسترن كومباني: لن نهبط للدرجة الثانية هذا الموسم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 5:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 5:01 ص

أكد فراس عيفية لاعب نادي إيسترن كومباني، أن فريقه لن يهبط للقسم الثاني هذا الموسم، مشيرًا إلى أن علاء عبدالعال المدير الفني أحدث ثورة في صفوف الفريق.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن علاء عبدالعال وظّف كل لاعب في مكانه وهناك لحمة بين اللاعبين، موضحًا أن عقده مع ايسترن كومباني مدته 4 مواسم ونصف، أنه أخذ برأي زياد بو غطاس وهيثم الجويني قبل اللعب في الدوري المصري والثنائي شجعاه على القرار.

وأكمل إنه لم يحصل على فرصته مع النجم الساحلي، وتغيير الجهاز الفني أثر أيضًا، مشيرًا إلى أنه علم بحتمية رحيله بعد عدم قيده في القائمة الأفريقية.

ولفت إلى أنه يعجبه اداء أكثر من لاعب في الدوري المصري مثل محمد مجدي أفشة وعلي معلول ثنائي الأهلي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، موضحًا أن مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.


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