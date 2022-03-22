تمنى، ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، وقائد المغرب، تتويج نادي الوداد المغربي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحا رأيه في مستوى حارسي الفراعنة والسنغال قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال ذهابا يوم 25 مارس الحالي في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، فيما تُلعب مباراة الإياب على أرض الخصم يوم 29 للشهر ذاته.

وقال بونو، في حديثه، عبر قناة "الحياة": «الوداد المغربي فريق الأمة وأتمنى له التوفيق في دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب، شاهدت مباراته أمام الزمالك وأتمنى الفوز له دائما».

وحول مستوى حارسي مصر والسنغال قبل مواجهة الحسم في تصفيات المونديال، أجاب: «بالنسبة لي ميندي هو أفضل حارس مرمى في العالم، فتح الباب أمام الحراس الإفارقة للمنافسة على أعلى المستويات».

وواصل: «محمد الشناوي وميندي حارسان كبيران، يقدمان مستويات رائعة، خلال الفترة الماضية، أتمنى لهم التوفيق في مباراتهما».