إلغاء العديد من الرحلات في مطارات ألمانية بسبب إضراب تحذيري لأطقم الأمن

أُلْغِيَتْ العديد من الرحلات الجوية في مطارات ألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب تحذيري لأطقم الأمن في هذه المطارات.



وأُلْغِيَتْ كل رحلات السفر في مطار هامبورج بسبب استمرار إغلاق إجراءات الفحص الأمني للركاب على مدار اليوم كله.



وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات إن حركة الطيران في المطار الرئيسي في العاصمة الألمانية برلين "بي إي آر" تقيدت بشدة.



ودعا مطار فرانكفورت الركاب بعدم القدوم لأنهم لن يمكنهم الصعود إلى طائراتهم بسبب عدم وجود فحوص أمنية.



وأبقى المطار الذي يعتبر أهم محور طيران في ألمانيا على رحلات تحويل المسار (الترانزيت).



كانت "فيردي" دعت إلى تنظيم إضرابات في ثمانية مطارات، هي برلين وهامبورج وفرانكفورت وبريمن وهانوفر وشتوتجارت ودوسلدورف وكولونيا/بون.



وتطالب فيردي في المفاوضات الجماعية مع الرابطة الاتحادية لشركات أمن الطيران، من بين أمور أخرى، بزيادة الأجور لكل ساعة عمل لموظفي أمن المطار بما لا يقل عن 1 يورو، وأن يتم مواءمة الأجور بين مختلف المناطق.



في المقابل، يتهم أرباب العمل النقابة بالإفراط، وسيجتمع الجانبان غدا الخميس للتفاوض من جديد وذلك بعد أربع جولات.