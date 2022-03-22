نوري المالكي: نرفض حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات النيابية

صرح رئيس ائتلاف دولة القانون زعيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، بأنه يرفض خيار حل البرلمان العراقي الحالي وإعادة الانتخابات النيابية في البلاد.

وقال المالكي في تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، إن "قضية حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار (التنسيقي الشيعي) وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".

وأضاف: "مع أن هذا الأمر لم يطرحه أحد من الطيف السياسي إلا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقرر لها يوم السبت المقبل، تهدف الى إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين ودفعهم للمشاركة بالجلسة".

وذكر المالكي أن "النواب على دراية وقناعة أن هذه المخاوف موهومة".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين أمس إلى حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومن المنتظر أن يعقد النواب المستقلين اجتماعا لتحديد موقفهم من مسألة المشاركة في الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي.

وتعارض قوى الإطار الشيعي المشاركة في الجلسة المقبلة للبرلمان مالم يتم التوصل لاتفاق بشأن المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الأمر الذي يرفضه مقتدى الصدر الذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.