البرلمان السويدي يصوت اليوم على عضوية البلاد في الناتو

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يجري البرلمان السويدي نقاشا أخيرا قبل التصويت على عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع تصويت الأغلبية لصالح الانضمام للحلف العسكري بالموافقة على التعديلات القانونية المطلوبة.

ومع ذلك، فإن التصويت لا يضمن انضمام السويد للناتو. ويتعين على جميع أعضاء الحلف الدفاعي البالغ عددهم 30 عضوا الموافقة على انضمام السويد ولم توافق المجر وتركيا بعد على عضوية السويد.

وعارضت أنقرة عضوية السويد لعدة أشهر، مدعية أن البلاد لم تنفذ تدابير مضادة كافية ضد الخطاب المعادي للإسلام والمنظمات الإرهابية.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتخابات في مايو وقد يجتذب الخط المتشدد الناخبين المتدينين والمحافظين.

وتقدمت فنلندا والسويد معا بطلبين للانضمام إلى عضوية الناتو في مايو الماضي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.