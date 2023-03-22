الجزائر تدين التصريحات الاستفزازية لمسئول إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

أدانت الجزائر "بشدة التصريحات الاستفزازية" الصادرة عن مسؤول إسرائيلي من إتباع أيديولوجية الإنكار الرافضة لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة .

كما أدانت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الأربعاء، بنفس الشدة استخدام ذات المسؤول خريطة احتلال توسعية تضم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأوضحت الجزائر أن هذا التصرف الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل "خرقا للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها ".

كما دعت الجزائر، بحسب البيان، المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفرض احترام حدود هذه الدولة، وكذلك حدود كافة دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.