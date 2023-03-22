وكيل صحة قنا: نقل الأطقم الطبية المتغيبين عن النوبتجيات بنجع حمادي ودشنا

أجري الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجأة لمنظومة القطاع الطبي بمركزي نجع حمادي ودشنا لتفقد سير العمل، حيث مر خلالها على 4 وحدات صحية، ومستشفى حميات نجع حمادي، ومستشفى دشنا المركزي.

وتفقد تاوضروس، أعمال الاستقبال والطوارئ وتوافر الأدوية والطعوم وتسجيل المترددين من المواطنين، والتأكد من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، موجهًا بإعادة توزيع القوى البشرية من الصيادلة وأطباء الأسنان في بعض الوحدات الصحية.

واستكمل وكيل صحة قنا، جولته بتفقد مستشفى حميات نجع حمادي، حيث الأقسام المختلفة والصيدلية والاستقبال، وقسم الأشعة المقطعية الجديدة، مشيداً بجهود الفريق الطبي بالمستشفى في خدمة المرضي المترددين على المستشفى.

ووجه تاوضروس، بنقل مدير الوحدة الصحية خارج الإدارة لغلقها الساعة الواحدة ظهراً، وأيضا نقل الأطباء المتغيبين من المستشفى عن النوبتجيات المقررة لهم.