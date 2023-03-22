بلينكن: المُسيّرات الإيرانية تزعزع استقرار الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الطائرات المسيرة الإيرانية تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على العديد من الشركات والأفراد بدعوى دعمهم شراء إيران مواد من أجل برامج الأسلحة الخاصة بها.

وأشار بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء إلى العقوبات التي طالت ثلاثة أفراد وأربع شركات، مقرهم في إيران وتركيا.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن المعدات التي يتم الحصول عليها تشمل "محركات أوروبية المنشأ للطائرات بدون طيار لدعم برامج الطائرات بدون طيار والأسلحة الإيرانية".

وذكر نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون أن "نشر إيران الموثق جيدا للطائرات بدون طيار والأسلحة التقليدية إلى وكلائها لا يزال يقوض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول خاصة بالشركات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما سيتم منع المواطنين الأمريكيين من القيام بأي أعمال تجارية معهم.