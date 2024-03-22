نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع المواقف بمركز المحمودية لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

أجرى الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، جولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمركز المحمودية؛للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد المنعم السبيعى المدير التنفيذى لمشروع المواقف، والمهندس على زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم، وزارة البترول والثروة المعدنية.

والتقت نائب محافظ البحيرة بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف، واطمأنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أي معوقات، وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

كما تم خلال الجولة بمركز المحمودية ضبط عدد من مواقف السيارات العشوائية، حيث أمرت نائب المحافظ بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على استمرار متابعة انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دوريا على مدار اليوم؛ لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود، واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين، والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالي في الأسعار ويضاعف التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيه - 10 جنيهات

أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.