 لبنان يقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن حول اعتداءات إسرائيل على سيادته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن حول اعتداءات إسرائيل على سيادته

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 9:40 م

طلبت وزارة الخارجية اللبنانية يوم الجمعة، من بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقديم "شكوى عاجلة" لمجلس الأمن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية "بالتشويش" على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار بيروت الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "هذه الشكوى جاءت استكمالا لحملة توثيق الخروق والانتهاكات الإسرائيلية، وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا، إذ يستنكر لبنان هذه الأعمال الإسرائيلية التي تتسم بالتهور الموصوف، غير آبهة بتبعاتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني، كما على حياة آلاف الركاب المدنيين يوميا".

وأضافت أن الأعمال الإسرائيلية تمثل "خرقا فاضحا للقوانين والأنظمة التي ترعاها منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي، واتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1944، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني".


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