 أفغان فارون من طالبان يصلون ألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 22 مارس 2024 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أفغان فارون من طالبان يصلون ألمانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 2:30 م


وصلت مجموعة من الأفغان، الذين حصلوا على ضمانات لدخول ألمانيا إلى برلين، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في إطار برنامج، لاستقبال الأشخاص، الذين من الممكن أن تستهدفهم حكومة طالبان الأفغانية.

وقالت سلطات الهجرة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن الطائرة أقلعت من العاصمة الباكستانية، إسلام آباد. ولم تكشف عن عدد الأفغان، الذين كانوا على متنها.

وطبقا لوزارة الخارجية، فقد تمت الموافقة على دخول الركاب إلى ألمانيا، بموجب مبادرات، لحماية الفئات الضعيفة بشكل خاص من أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية أن حوالي 33 ألف شخص دخلوا ألمانيا، منذ بدء إجراءات قبول عديدة بعد سقوط كابول، في أيدي قوات طالبان، في أغسطس 2021.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك