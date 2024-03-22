أحمد سعد عن شقيقه العالم سامح: أحمد زويل طلب منه العودة إلى مصر

تحدث الفنان أحمد سعد، عن الشقيق الثالث له والفنان عمرو سعد؛ الدكتور سامح سعد أستاذ الفيزياء الحيوية والمدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على هامش استضافته في بودكاست «Big Time» عبر شاشة «MBC1» مساء الخميس.

وبدأ الحديث بسؤال الإعلامي عمرو أديب «أنا سمعت أن شقيقكم أخ ثالث عالم اسمه سامح» ليجيب الفنان أحمد سعد «هو ده الوحيد اللي ضاع فينا!».

وأثار رده استغراب الإعلامي عمرو أديب ليعلق «هو ده اللي باظ؟» ليجدد سعد سخريته من شقيقه في وصلة من الضحك: «ما هو لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكثر بكثير من عالم».

ولفت إلى حصول شقيقه على درجة امتياز مع مرتبة الشرف خلال فترة دراسته الجامعية بكلية العلوم قبل اختياره للسفر إلى اليابان للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى اختياره للالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على المركز الأول في اليابان في تخصصه.

وأشار إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية معملا له من بين أهم 10 معامل في العالم إلى جانب نشر أبحاثه بأكبر المجلات والدوريات العالمية قبل قراره بالعودة إلى القاهرة عقب استعانة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل به أثناء تأسيس جامعة زويل العلمية ليقرر مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى مصر لخدمة بلده.

وأشار سعد ساخرا إلى أن شقيقه يعيش حياة بسيطة حيث يقود سيارة من نوع فيات 28 ويعمل باحثا في مستشفى سرطان الأطفال حاليا، قائلا: «بيعطل على كوبري أكتوبر معاه عربية فيات 28 وأيديه فيها شحم رحت جبته آخر مرة من على الكوبري».

وردت الفنانة أصالة على سخرية «سعد» متسائلة: «أنت بتكلم بجد ولا بتمزح ؟» ليرد الأخير ضاحكا: «أصلهم قفلوا جامعة النيل.. وهو دلوقتي بيشتغل في مستشفى 57357 كباحث».

وتحدث الفنان أحمد سعد عن زيارته لشقيقه في إحدى المرات قائلا: «شاهدت أصحابه العلماء قلت له إيه ده! انتوا شكلكم غريب آوي! إحنا لازم نعمل حديقة العلماء، والناس تروح تتفرج على العلماء، شكلهم غريب وحركتهم غريبة!».

ورد الإعلامي عمرو أديب على تصريحاته مازحًا: «أنت اللي شكلك غريب وبتلبس شبيكة؟»، ليعلق سعد:«تخيل الراجل ده منظره بقى إيه أمام الطلبة بعد ما لبست له الشبك؟ قلت له يا حبيبي دي تجربة علمية زي ما أنت عندك تجارب بتنجح وتفشل، وأنا فشلت».