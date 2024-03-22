انتظام العمل بجميع المنشآت البترولية في الأقصر وفقا للأسعار الجديدة

أكد عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، انتظام العمل بجميع المنشآت البترولية، وفقا للأسعار الجديدة، وكذلك بانسيابية وتوافر كميات كافية من جميع المواد المطلوبة.

وأضاف الصافي، أنه تم التواصل مع الإدارات التموينية داخل المحافظة، لرصد جميع كميات المواد البترولية داخل محطات تموين السيارات، واعتماد سجل 21 بترول لكل محطة.

منجهته أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، أن منظومة المخابز تعمل على الوجه المعتاد، رغم زيادة أسعار المحروقات، مما يزيد من دعم الدولة لرغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات

أنبوبة البوتجاز: 75 جنيه - 100 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.