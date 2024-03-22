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قالت قناة إكسترا نيوز، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، تقرر الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم.

وقالت القناة في نبأ عاجل، بعد منتصف ليل الخميس / الجمعة، إنه تقرر بناء على توجيهات الرئيس السيسي، أن تتحمل الدولة فارق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالغاز أو السولار.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا.

وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وقررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالاتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيها

بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيها

السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات

أسطوانة الغاز : 75 جنيه - 100 جنيه