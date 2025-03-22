تأهل سيدات الزمالك لنهائي كأس مصر للطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لنهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على دلفي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة حسن مصطفي بـ6 من أكتوبر، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 20

25 - 14

25 - 13

ومن المنتظر، أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي البطولة، اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على صالة سن مصطفي بـ6 من أكتوبر .

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".