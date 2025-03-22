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عزز منتخب مصر صدارته لترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، إثر الفوز على نظيره إثيوبيا بهدفين نظيفين في المغرب مساء الجمعة، لحساب الجولة الخامسة.

ويلعب منتخب مصر في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بملعب القاهرة أمام نظيره سيراليون، مساء الثلاثاء المقبل.

الوضع أصبح على النحو التالي بعد نهاية الجولة الخامسة من التصفيات.

منتخب مصر في الصدارة برصيد 13 نقطة، وتتبقى له 5 مواجهات ضد كل من سيراليون و غينيا بيساو وإثيوبيا في القاهرة، وجيبوتي وبوركينا فاسو خارج ملعبه.

بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن سيراليون صاحبة الرصيد ذاته من النقاط في المركز الثالث.

غينيا بيساو في المرتبة الرابعة بـ 6 نقاط، ومنتخب إثيوبيا خامسًا بـ 3 نقاط وجيبوتي يتذيل بنقطة يتيمة.

منتخب مصر يكفيه الفوز في 4 مباريات فقط من الخمس المتبقية من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 دون النظر لنتائج باقي المنتخبات.

منتخب مصر بإمكانه التأهل حال الفوز في 3 مباريات فقط بشرط أن يكون الانتصار في مباراتي بوركينا فاسو وسيراليون.

السيناريو الثالث هو جمع 8 نقاط فقط من خلال فوزين وتعادلين بشرط عدم الخسارة أمام سيراليون وبوركينا فاسو.