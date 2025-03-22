الجيش السوداني يعلن عن تقدم ميداني لقواته في وسط الخرطوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله، صباح السبت، عن تحقيق الجيش تقدم ميداني في وسط الخرطوم.

وقال في تصريحات، نقلتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «القوات حققت مزيدا من النجاحات ليلة أمس، حيث قضت على المئات من عناصر الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب بوسط الخرطوم».

وذكر أن «القوات أحكمت سيطرتها على موقع عمارة زين، وبنك السودان، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية، وكلية البيان، والمتحف، وجامعة السودان، وقاعة الصداقة».

وأضاف: «قواتنا بوسط الخرطوم توالي الضغط على آل دقلو، وتسيطر على فندق كورنثيا، وإدارة المرافق الاستراتيجية، كما تم تطهير مباني رئاسة جهاز المخابرات الوطني».

وشهدت منطقة وسط الخرطوم معارك عنيفة في اليومين الماضيين، تمكن الجيش فيها من استعادة القصر الجمهوري ومقار حكومية وتعليمية وأبراج ومتاحف بعد سيطرة الدعم السريع عليها لمدة 23 شهرا.

وتعد منطقة وسط الخرطوم أهم مناطق العاصمة، حيث يقع فيها كثير من المقرات الحكومية كالقصر الجمهوري وعدد من الوزارات ومقرات الجيش بالإضافة إلى الجامعات، كما تعتبر من المناطق الأكثر حيوية حيث يقع فيها أكبر أسواق السودان ومحطات النقل العام وكبرى شركات الاتصالات والسيارات.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن العمليات العسكرية ستمضي قدما في كل محاور القتال حتى تحرير آخر شبر.