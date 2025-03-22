لا يوجد استعمال أي أجهزة رادار داخل هرم الملك خفرع وقاعدة الهرم 8 أمتار من الصخر



لا يوجد أي بعثات تعمل في هرم الملك خفرع



قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن ما يشاع أن هناك أعمدة تحت هرم الملك خفرع هي أكاذيب صدرت من بعض غير المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الأهرامات، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للآثار لم يقوم بإعطاء هؤلاء الأشخاص أي تصريحات لأي أعمال داخل هرم الملك خفرع.

وأضاف حواس، في بيان، أنه لم يتم استعمال أي أجهزة رادار داخل الهرم وكل ما قيل عن وجود أعمدة أسفل الهرم ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي دليل علمي يؤيد هذا الكلام ولا توجد أية بعثات تعمل في هرم الملك خفرع الآن.

وتابع أن قاعدة هرم الملك خفرع تم نحتها من الصخر بارتفاع حوالي ٨ أمتار، ولا يوجد أسفل هذه القاعدة أي أعمدة، وذلك طبقا للدراسات والأبحاث العلمية التي تمت حول الهرم في السنوات الأخيرة.

وأشار "حواس" أن ما قيل هو محاولة للنيل من الحضارة المصرية القديمة، وهي محاولات فاشلة وسوف تذهب هذه الشائعات إلى مزبلة التاريخ.