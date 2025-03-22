أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن إطلاق الدورة الجديدة من جائزة "نجيب محفوظ للرواية لعام 2025"، للمصريين فى الداخل والخارج والعرب.

وتأتي دورة هذا العام تحت عنوان "محفوظ فى القلب"، وهو العنوان الذى اختارته وزارة الثقافة للاحتفاء بالكاتب الكبير نجيب محفوظ يوم 16 أبريل لعزة الهوية المصرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

والذي ذكر أن دعم هذه المسابقة لا يأتي فقط تكريما لرمز أدبي خالد، بل أيضا دعوة للاستمرار في تطوير فن الرواية، والحفاظ على مكانة الأدب المصري في الساحة العالمية، بما يتماشى مع رؤية نجيب محفوظ في تقديم الرواية كنافذة تعكس الواقع والتاريخ والثقافة المصرية والعربية بأسلوب أدبي راق.

وتقرر أن يكون تاريخ 16 أبريل هو بداية قبول الأعمال المقدمة للمسابقة تزامنا مع احتفاء الوزارة، وعدد من مؤسسات الدولة الأخرى بأديب نوبل، على أن يستمر باب التقدم مفتوح حتى حتى يوم 15 يوليو 2025.

وأشار الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إلى أهمية المسابقة وكونها تحمل اسم أديب كبير كنجيب محفوظ، والذى تناولت أعماله قضايا الهوية، والمجتمع، والإنسان، والتاريخ المصري بأسلوب روائي متقن.

يشار إلى تخصيص مبلغ 75000 جنيه لأفضل رواية مصرية، و75000 جنيه لأفضل رواية عربية، وشروط المسابقة هي ما يلي:

• تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2023/2024 للمصريين فى الداخل والخارج والعرب.

• ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.

• ألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات أخرى.

• يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية + نسخة (pdf).

• لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

• لا يلتزم المجلس بأي مصاريف إدارية تخص إرسال الأعمال بالبريد.

على أن يُرفق بالأعمال ما يلي:

1- سيرة ذاتية مختصرة.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز سفر (للعرب).

3- خطاب بنكي برقم الحساب (للمتقدمين من داخل الجمهورية)، رقم حساب دولي (للمتقدمين من خارج الجمهورية).

وتسلم الأعمال بمقر المجلس الأعلى للثقافة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة وائل حسين أو إرسالها بريديا أو إلكترونيا أو واتس اب (من داخل أو خارج مصر) على العنوان التالي 1 ش الجبلاية - ساحة دار الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات تأتي تكريما للإرث الأدبي الكبير للكاتب الكبير نجيب محفوظ وتأثيره العميق في الأدب المصري والذى تناولت في أعماله قضايا الهوية، والمجتمع، والإنسان، والتاريخ المصري بأسلوب روائي متقن، وفرصة لإحياء روح السرد القصصي العظيم الذي تميزت به أعماله.