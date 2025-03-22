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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، استئناف عدوانه على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأصيب فلسطيني، صباح يوم السبت، إثر إطلاق آليات الاحتلال النار، بالتزامن مع فتح طائرة مروحية إسرائيلية «أباتشي» رشاشاتها الثقيلة باتجاه عزبة عبد ربه شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في عزبة عبد ربه شرقي جباليا.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 5 مواطنين، بينهم 4 أطفال، وإصابة عدد آخر جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة المشهراوي بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي السياق، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارة جوية على مدينة غزة.

وأشار مراسل «صفا»، إلى أن مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة أطلقت قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من القطاع.

وذكر أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضًا زراعية شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي غضون ذلك، استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلًا جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمالي بلدة المغراقة وسط القطاع.

وفي مدينة رفح، أفاد مراسل الوكالة بإصابة مواطن إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل غربي المدينة.

وذكرت مصادر طبية أن 605 شهداء ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.