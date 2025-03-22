العراق يوقع عقدا مع شركة صينية لبناء مدينة طبية جنوبي البلاد

وقعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عقدا مع شركة (سي.أس.سي.أي.سي) الصينية، بقيمة 490 مليار دينار عراقي، لتشييد مدينة طبية في محافظة ذي قار/375كم جنوبي بغداد/.

ويضم مشروع المدينة الطبية في محاظفة ذي قار، الذي شهد مراسم توقيعه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، 13 مرفقا طبياً مستقلا تشمل 7 مستشفيات تبلغ سعتها الكلية 700 سرير، 200 منهم في المستشفى الرئيسي، و100 في المستشفى التخصصي للأطفال، و100 بالمستشفى النسائي التخصصي، و100 سرير في مركز لأمراض الدم وعلاج الأورام، و100 في مستشفى الباطنة والجهاز الهضمي التخصصي، و 50 في مستشفى للطوارئ، بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما تضم المدينة الطبية، مجمع عيادات استشارية، ومراكز تخصصية، ومراكز للبحوث والدراسات، ومصرف للدم، ودار للأطباء.

وستشيد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 93 دونما، فيما ستشيد المرحلة الثانية على مساحة 39 دونما.

وقال السوداني، في كلمة خلال مراسم التوقيع "إن مشروع المدينة الطبية وعموم القطاع الطبي في محافظة ذي قار، يأتي على رأس سلم أولويات الحكومة العراقية بقيمة 490 مليار دينار، وسيبدأ تنفيذه قريباً".

وذكر أن هذا المجمع الطبي سيجنّب المواطنين السفر للعلاج خارج البلاد ويعكس سعي الحكومة للمضي في باقي الإصلاحات الهيكيلة لاسيما تنفيذ قانون الضمان الصحي، ومشاريع توطين الصناعة الدوائية التي حققت نقلة نوعية".

كما ذكر أن الحكومة ماضية في "تنفيذ 7 مستشفيات في عموم المحافظات وإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتبني أسلوب الإدارة والتشغيل المشترك مع مؤسسات صحية عالمية".





