اختبار منشطات لثنائي الزمالك عقب مواجهة أوتوهو

خضع مهدي سليمان ومحمد إبراهيم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار المنشطات عقب نهاية مباراة أوتوهو الكونغولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.