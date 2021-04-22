رئيس حي غرب الإسكندرية تُوقف أعمال بناء عقار مخالف من المهد

أوقفت سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، أعمال بناء عقار مخالف من المهد بمنطقة القباري، مشيرة إلى التصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة ورصدها وإزالتها فورا من المهد.

وذكر حي غرب، في بيان له اليوم الخميس، أنه بالمرور الميداني بنطاق الحي، تبين وجود أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص في شقة بالدور الأرضي بالعقار الكائن في شارع محمد حجازي 51 بالقباري العزبة الجديدة، وعلى الفور تم شن حملة فورية.

وأضاف أنه تم إيقاف الأعمال في المهد، والتحفظ على 11 شيكارة أسمنت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، لافتا إلى أنه شارك في الحملة إدارة المتابعة الميدانية، وإدارة إشغال الطريق بالحي.